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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وجود شبهة جنائية.. تسمم ربة منزل في العياط

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
تسمم ربة منزل
تسمم ربة منزل
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد إصابتها بحالة تسمم، في منطقة العياط، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كان تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط، إخطارا من مستشفى العياط المركزي، يفيد وصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديدة، واشتباه إصابتها بتسمم ووجود شبهة جنائية حول إصابتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفاة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بسؤال أسرتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية حول وفاتها من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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