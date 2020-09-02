المصرى البورسعيدى يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، أولى تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس في الجولة 24 من الدوري الممتاز.وقبيل بدء المران حرص علي ماهر على الاجتماع باللاعبين مؤكدًا لهم ضرورة التركيز التام خلال المرحلة المقبلة وعدم التفريط في أي من نقاط المباريات المقبلة والتي لا تقبل القسمة على اثنين، مشددًا على أن الملعب لا يعترف إلا بالجهد والعرق داخله بعيدًا عن أية عوامل أخرى.وجاء مران الفريق حماسيًا، تبارى من خلاله جميع اللاعبين على نيل ثقة مديرهم الفني الجديد الذي حرص على تطبيق اللاعبين لعدد من التعليمات الفنية، فيما خاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.وكان النادي المصري قد تعاقد أمس مع علي ماهر لقيادة الفريق خلفًا لطارق العشري.