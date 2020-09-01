الإمارات تحول مدارس لنظام التعلم عن بُعد بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تحويل مجموعة من المدارس بالدولة لنظام التعلم عن بُعد كإجراء احترازي بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19".وذكرت وزارة التربية والتعليم بجانب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان لهما أنه تم تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بُعد عقب الاشتباه بحالات إصابة بكورونا ضمن الموظفين الذين تم فحصهم، حيث سيبقى العمل بهذا الإجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".وأكد البيان أنه سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس، وتوفير جميع المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.ودعا البيان جميع العاملين من معلمين وإداريين، وطلبة وأولياء أمورهم، لضرورة التعاون والإفصاح عن أي حالات مشتبه بها أو أي اختلاط بمصابين بكورونا أو وجود أي أعراض مرضية بهدف التعاون للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حالة ظهور أية أعراض لضمان صحة وسلامة الجميع.