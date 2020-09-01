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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة العمال المفصولين من شركة نظافة فى القليوبية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:12 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن أنه تم حل مشكلة عمال النظافة بقرية العمار بطوخ وإعادتهم لعملهم، بعد التواصل مع صاحب الشركة وعقد جلسة ودية معه بالقرية، في حضور رئيس الوحدة المحلية بمنزل عمدة القرية، حيث وافق صاحب الشركة على إعادتهم لأعمالهم، وأن يقوم كل عامل بعمل فيش وتشبيه وتجديد البطاقة الشخصية له لزوم أوراق الشركة والعمل بها.
وقال المحافظ إن الشركة قطاع خاص، وتقوم على جمع القمامة من قرية العمار التابعة لمدينة طوخ، وتحت إشراف الوحدة المحلية.
كان 30 عاملًا وعاملة من العاملين في مشروع النظافة بقرية العمار ناشدوا محافظ القليوبية التدخل لحمايتهم من الفصل التعسفي من جانب صاحب الشركة وتشريدهم من العمل، رغم أنهم يعملون في الشركة منذ 7 سنوات في أعمال جمع القمامة من منازل قرية العمار.
وأكد العمال أن صاحب الشركة قام بفصلهم للسماح بتشغيل أشخاص آخرين تابعين لقريته المجاورة لقرية العمار، موضحين أنهم اعتمدوا على الدخل الذي يتحصلون عليه من العمل في جمع القمامة وتشريدهم سوف يشرد أسرهم الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي في العمار، وقرروا هم أيضًا فسخ التعاقد معه وعدم الاشتراك في مشروع جمع القمامة لأنه قطع أرزاق عمال القرية من العمل.
وقال محمد جودة صاحب شركة النظافة بالقرية، إنه تواصل مع العمال المفصولين والتقى بهم عن طريق رئيس الوحدة المحلية وعمدة القرية، وتم الاتفاق على أن كل عامل سيقوم بعمل فيش وتشبيه وأوراق شخصية لزوم العمل، وتم الاتفاق على عودتهم مرة أخرى للعمل.

وأوضح أن سبب الخلاف بينه وبينهم هو أنه طلب منهم عمل أوراق عبارة عن فيش وتشبيه وصور بطاقاتهم الشخصية، إلا أن بعضهم تراخى في تقديم الأوراق فقرر فصلهم، إلا أنه بعد جلسة الحوار التي تمت بمنزل عمدة القرية في حضور رئيس الوحدة المحلية تم الاتفاق على أن يقدموا هذه الأوراق وتم حل المشكلة وإعادتهم للعمل.

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