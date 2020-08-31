مصرع أمين شرطة وإصابة آخر صدمتهم سيارة في البحيرة

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر في حادث مروع بعد أن صدمهما سائق سيارة نصف نقل، أثناء محاولتهما ضبطه بسبب قيادته عكس الاتجاه بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وفر هاربا.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وموتوسيكل شرطة أمام بنزينة الشرقاوي أمام قرية زبيدة بدائرة مركز ايتاي البارود اتجاه القاهرة ووجود متوفي ومصاب.وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أثناء قيام قوة معينة من قسم مرور دمنهور بالإدارة العامة للمرور بتنظيم ومتابعة حركة المرور على الطريق الزراعى شاهدوا سيارة نصف نقل تسير عكس الاتجاة فحاول مصطفى كمال محمود أمين شرطة من قوة قسم مرور دمنهور ٤٣ سنة ومقيم بكوم حمادة ومحمد إبراهيم عبد النبي طه أمين شرطة ٣٩ سنة مقيم بزبيدة إيتاي البارود يستقلان موتوسيكل شرطة بمحاولة ضبط قائد السيارة، إلا أنه حاول الهرب فاصطدم بالموتوسيكل وفر هاربا من موقع الحادث، ما أسفر عن إصابة الأول باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووفاة الثاني.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد السيارة الهاربة ومالكها عن طريق تفريغ كاميرات محطة البنزين وتبين أنها تحمل أرقام نقل (٨٧٩١ ب ق ص) مملوكة لعيد عبد الجيد ناصف عبد الفضيل، ومقيم بأبو المطامير، كما تم ضبط وإحضار سائقها ويدعى مصطفى السيد مقيم أبو المطامير.وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى إيتاي البارود والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة، حيث باشر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود التحقيقات.