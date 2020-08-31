محمد يسري ينتهي من تصوير 60% من «حكايات بنات 5»

يواصل الفنان محمد يسري تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، حيث انتهى من 60% من مشاهده، وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.وتتعرض شخصية محمد في المسلسل للعديد من النقلات التي خلقت مفاجأت كبيرة لأحداث العمل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء المقبل.المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.