رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد يسري ينتهي من تصوير 60% من «حكايات بنات 5»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:25 م
الفنان محمد يسري
الفنان محمد يسري
منار إبراهيم
طباعة
يواصل الفنان محمد يسري تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، حيث انتهى من 60% من مشاهده، وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وتتعرض شخصية محمد في المسلسل للعديد من النقلات التي خلقت مفاجأت كبيرة لأحداث العمل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء المقبل.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

موضوعات متعلقة

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

ضحى عاصي: جائحة كورونا تسببت في تأخير الطبعة الثانية من «غيوم فرنسية»

«حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام».. كتاب جديد لـ حمدي البطران

«تحت جناحي عصفور».. ديوان جديد للشاعر جمال القصاص

اختيار رواية «يوميات رجل يركض» ضمن مشروع «أصوات عربية» للترجمة