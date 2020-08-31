محافظ كفر الشيخ يكلف بتطوير قسم «العزل» بمستشفى فوه المركزي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أقسام مستشفى فوه المركزي، وقسم العزل بالمستشفى، رافقه خلالها عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، وراشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه للتأمين المركزي.واستمع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ لخطة التطوير بالمستشفى وللعرض تفصيلي لأعمال التطوير والمعوقات، كما استمع المحافظ للمقترحات، مؤكدًا سيتم حل كافة المعوقات لإتمام أعمال التطوير، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، على توفير الأدوية للمرضى، وحسن معاملتهم، وتقديم خدمات طيبة يرضى عنها المواطنين.فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من عمليات التعقيم والتطهير في كافة المؤسسات وخاصة الخدمية منها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.