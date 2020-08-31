انتهاك جديد.. تركيا تنشئ نقطة عسكرية في قرية بليون بإدلب السورية

تواصل تركيا انتهاكاتها للأراضي السورية، وفرض سيطرتها على العديد من المناطق في الشمال السوري، وقامت أنقرة بتوسيع نقاط تمركزها العسكري في شمال غربي سوريا.وشرعت القوات التركية، صباح اليوم الاثنين، في إنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية بليون، الواقعة في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد السوري بأن عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد ارتفعت إلى 68 نقطة، بالإضافة إلى عدد من النقاط المستحدثة.كما تواصل تركيا إدخال أرتال عسكرية إلى إدلب محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر، وتوجهت نحو معسكر المسطومة، الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها على طريق إدلب- أريحا.وبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد 4640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.