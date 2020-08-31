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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الأمريكي ببغداد: واشنطن لا تريد بقاء عسكريًا دائمًا بالعراق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:32 م
ماثيو تولر
ماثيو تولر
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قال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق، مضيفا أن واشنطن ستقرر بقاء قواتها أو خروجها من هذا البلد على ضوء استعداد القوات العراقية.

وأضاف تولر- في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية- أن هناك بعضا من سوء الفهم والتشويش المقصود على طبيعة العلاقة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية، وواشنطن لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق.

وأوضح تولر: "إن القوات الأمريكية غادرت العراق، إلا أنه في عام 2014 طلبت الحكومة العراقية المساعدة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وحققنا مع شركائنا الكثير من التقدم، ونحن بالمرحلة الأخيرة من الحملة ضد الإرهاب، وبعدها لن يكون هناك حاجة للتواجد في العراق".

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