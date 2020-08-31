«بمليون و249 ألف جنيه».. ضبط شحنة «سكاكين» مهربة جمركيا

نجحت اليقظة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من "سكين معدن" داخل البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تهريب البضائع المدعمة إلى خارج البلاد والاتجار من خلال تشديد الرقابة على كل المنافذ.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام "مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بمحافظة الجيزة، باستيراد حاويتين مشمولها "أدوات منزلية" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد، وأن الأعداد التي يتم على أساسها احتساب القيمة الجمركية والرسوم المستحقة على الرسالة مخالفة لما هو مدرج بالمستندات المقدمة لمحاولة التهرب منها ضريبيا وجمركيًا.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط " 26122 قطعة "سكين معدن" مخالفًا عما هو مدرج بالمستندات المقدمة للبيان الجمركي، حيث قدرت الرسوم والغرامات المستحقة بإجمالي "1٫249٫178 مليون جنيه.