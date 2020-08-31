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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سعر الدولار اليوم الإثنين 31-8-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:49 ص
الدولار
الدولار
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يقدم موقع "الدستور" لقراءه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 31-8-2020، بالتزامن مع تعاملات نهاية شهر أغسطس 2020، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

وشهدت العملة الأمريكية تراجعًا متوسطًا لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، ليسجل 15.812 جنيه للشراء و15.912 جنيه للبيع.

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتباين فيه سعر العملة الخضراء في الأسواق المحلية والعالمية.

وعزز الجنيه المصري على المستوى المحلي من ثباته أمام الدولار الأمريكي خلال أغسطس، عقب عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.

أما في السوق العالمي تراجع الدولار اليوم بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

سعر الدولار اليوم الاثنين 31-8-2020 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 15.793 جنيه للشراء و15.926 جنيه للبيع،

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل الدولار الرسمي 15.793 جنيه للشراء و15.926 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار.

بينما سجل الدولار أقل سعر له في بنك أبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر صرف للدولار مسجلًا 5.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

البنوك المصرية والأجنبية

سجل صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، نهاية تعاملات الأحد.

سجلت بنوك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، بنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك QNB، عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه، نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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