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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المنظمة المصرية تدين هجوم بئر العبد الإرهابي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:18 م
هجوم بئر العبد
هجوم بئر العبد
محمد الشريف
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أدان مرصد مكافحة الإرهاب التابع للمنظمة المصرية زرع عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد، التى استشهد فيها سبعة من رجال القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم الوطنى، واستمرارا لبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فيه.

وتقدمت المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب، مؤكدة أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

وأدان المرصد، في بيانه، اليوم الأحد، هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن هذا الهجوم الإرهابي هو عمل وحشي ينتهك حق الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة، على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة، على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".

كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، في تعليقها العام على نص المادة السابقة،  إلى أن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية، وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب، سواء كان دعما ماديا أو لوجستيا، وتعتبر دولا حاضنة للإرهاب.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على حتمية معاقبة المتسببين في إراقة الدماء وسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين وداعميهم، ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

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