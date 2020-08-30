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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

سيدة البلكونة بحلوان: «طلبت منه يصرف عليا جرجرني وحلف يرميني»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:11 م
سيدة البلكونة بحلوان
سيدة البلكونة بحلوان
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة حلوان الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام للنيابات، إلى أقوال زوجة السائق المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب ومحاولة إلقائها من شرفة المنزل في حلون.

واستمعت النيابة إلى أقوال الزوجة التي أكدت أنها توجهت لزوجها لتترجاه للتنازل عن القضايا المرفوعة من زوجها ضد أشقائها، خاصة وأنها هي السبب في واقعة ضربه من عقب طردها هي وأطفالها من المنزل، مشيرة إلى أن أشقاءها تعدوا عليه بالضرب للانتقام منه والدفاع عن حقها.

وقالت الزوجة: «طلبت منه يرجعني تاني أنا وولاده ويصرف علينا علشان إخواتي اتحبسوا، وهو الملزم واستعطفته، فجرجرني على البلكونة وحلف يرميني».

وكان الزوج المتهم أفاد في تحقيقات النيابة بأن الزوجة غير مقيمة معه ومطلقة منذ عامين، وحينها حدثت مشاجرة بين أشقائها والزوج، وقام أشقاؤها بإحداث عاهة مستديمة للزوج، قام على إثرها برفع دعوى قضائية ضدهم، وتم الحكم عليهم بالسجن منذ أيام.

واستكمل الزوج في التحقيقات: «لقيتها جايبة مجموعة من الستات وجاية تتهجم عليا في البيت لإجباري على التنازل لأشقائها، وحينما رفضت دخلت تصرخ في البلكونة، دخلت وراها وحاولت أمنعها، كان الشارع اتفرج عليا، لكن ما لحقتش أمنعها وفوجئت بانتشار فيديو ١٠ ثواني إني بحاول أرميها وإحنا أصلا ساكنين في الدور الأول مش الخامس، وكانت متفقة مع شاب جارنا إنه يصورها علشان تشهر بيا».

بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بالأيدى حال تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص سائق، مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتعدى على زوجته ربة منزل، مقيمة بذات العنوان بالضرب بالأيدى وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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