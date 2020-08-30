الأول مكرر بـ«فنية قنا»: «حلمي الالتحاق بهندسة بترول»

قال عبدالله محمد سرحان، الأول على التعليم الثانوي الفني «مدارس مياه الشرب» بمحافظة قنا، إن أمنية حياته الالتحاق بكلية هندسة البترول.وأضاف «عبدالله»: «والدي ووالدتي كان لهما الفضل في حصولي على هذا المجموع والوصول لهذه الدرجة من التفوق، فقد ساندوني ودعموني خلال فترة الدراسة ووفروا الهدوء والجو المناسب خلال فترة الامتحانات».وتابع في حديثه لـ«الدستور»: «كان أمامي العديد من المدارس سواء ثانوية عامة أو سكة حديد، لكنني التحقت بمدرسة مياه الشرب بناءً على رغبة والدتي».وأشار إلى أنه كان دائم التطوع والمشاركة مع المؤسسات الخيرية والأهلية في عمل الخير ومساندة الدولة، وكان آخرها المشاركة بفعاليات مواجهة فيروس كورونا مع الهلال الأحمر بقنا.