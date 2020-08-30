مواصفات سيارة ياسمين صبرى الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس "كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020.وقيل عن السيارة إنها هدية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته الفنانة ياسمين صبرى.في هذا السياق تستعرض "الدستور" مواصفات السيارة:- ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.- بلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها.- سيارة ياسمين صبري الجديدة بمحرك 12 سلندر5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 إلى 100 كم خلال خمس ثواني فقط وهو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعته القصوى 250 كم في الساعة.- تصميم السيارة مبهر للغاية وبجنوط جديدة وطلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبه إلى حد كبير فوانيس ميني كوبر وهو تصميم محبب لكثير من عشاق السيارات.- السيارة من فئة السيارات الكوبية الباب واحد والكابورلية بسقف مكشوف.- السيارة بها نظام الكشف عن الأجسام المتحركة، ونظام فرامل (ABS)، مساند رأس أوتوماتيكية، وحزمة التعليق التكيفية، نظام وسائد هوائية متطور ذات مراحل انتفاخ متعددة (AABS)، وسائد هوائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل باب أوتوماتيكي.- تحتوى عجلة قيادة كهربائية، وفتحة تكييف Ac خلفية، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظرًا للوقود، وجهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة، ونموذج ديكور خشب.