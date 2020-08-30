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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تدعو إلى انتقال سياسي فى مالى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:25 م
فلورنس بارلي
فلورنس بارلي
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دعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، إلى انتقال سياسي سريع في مالي، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.

وأعربت بارلي - وفقا لراديو (أوروبا 1) اليوم الأحد- عن أملها في أن يكون حل الوضع بمالي في غضون شهر، مؤكدة إدانة بلادها بشدة لهذا الانقلاب.

وقالت إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مالي أصبح صعبا للغاية خلال الأشهر القليلة الأخيرة، ولا يمكن حل المشاكل عن طريق الانقلابات، مشيرة إلى أن الانتقال المتأخر للسلطة من شأنه أن يفيد الإرهاب.

وشددت بارلي على ضرورة أن تنتقل السلطة سريعا مع تعيين شخصية مدنية واحدة أو أكثر لتنفيذ هذا الانتقال والسماح بتنظيم الانتخابات وفقا للإطار المؤسسي لمالي وإذا لم يحدث هذا، فإن الخطر يكمن في أن الإرهابيين سيستفيدون أولا، حيث يتغذى الإرهاب على ضعف الدول.

وفي الوقت الذي تم تأجيل فيه المشاورات الأولى بشأن نقل سلطات ما بعد الانقلاب في مالي أمس السبت، دعت الوزيرة الفرنسية إلى انتقال سريع حتى يتسنى للجنود الذين استولوا على السلطة في مالي تسليمها إلى سلطات مدنية.

يذكر أن المجلس العسكري، الذي تولى الحكم في مالي بعد إطاحة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، أكد في وقت سابق أن رئيسه الكولونيل عاصمي جويتا أصبح رئيسا للدولة.

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