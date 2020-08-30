ضبط 4968 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4968 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1736 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و201 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة و50 مخالفة موقف عشوائي و45 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.