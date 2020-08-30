حبس حدث 3 سنوات للاتجار في الحشيش بالجيزة

قضت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة بتأييد الحبس 3 سنوات لحدث وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ح. و" بالحبس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه والمصاريف.وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 4600 لسنة 2020، عن تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام حدث بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على (قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه).وبمواجهته أقر بأن السلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمناقشته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.