رئيس برشلونة يعلن موقفه النهائى من رحيل ميسى

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، يرفض فكرة العودة إلى تدريبات النادي الكتالوني هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد.وحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن ميسي لن يظهر اليوم الأحد في المدينة الرياضية لبرشلونة، للخضوع لاختبار فيروس كورونا، قبل العودة إلى التدريبات الإثنين.وأضافت: "ميسي أصبح خارج برشلونة أكثر من أي وقت مضى بعد الفاكس الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي، ويتخذ عدة إجراءات أخرى مثل عدم حضوره غدًا للتأكيد على قراره بالرحيل".وأفادت عدة تقارير صحفية، أن ميسي توصل لاتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا، وفي انتظار حل أزمته القانونية مع إدارة برشلونة لإعلان الرحيل رسميًا.من جهة أخرى، كشفت قناة "TV3" الكتالونية، أن بيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تحدث مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، وقال له: "الباب مغلق نهائيًا أمام خروج ميسي، البارسا ليس على استعداد للجلوس على أي طاولة للحديث عن بيعه، نحن مستعدون فقط للجلوس إذا كان الهدف هو تجديد العقد".وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مؤخرا، أن ميسي لا يعتزم الدخول في أي معركة قانونية أو حرب مع برشلونة، وسيواصل محامي اللاعب الجلسات مع برشلونة للتوصل إلى اتفاق.ويصر النجم الأرجنتيني على الاتفاق مع إدارة برشلونة بشأن الرحيل، لكي تنتهي الأمور بسلام، نظرًا للعلاقة القوية بين اللاعب الأرجنتيني والنادي الكتالوني، والتي استمرت لحوالي 20 عامًا.