الكشف على 37 ألف و611 مواطن في 3 مبادرات رئاسية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توقيع الكشف الطبي على 37 ألفا و611 مواطنًا في 3 مبادرات رئاسية للكشف على السمع للأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، أن المديرية من خلال المبادرة الرئاسية للكشف على السمع للأطفال حديثي الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية ووصل عدد من توقيع الكشف عليهم حتى الآن 2328 طفلا.وأضاف محروس، أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة جرى حتى الآن فحص 33 ألفا و972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفي المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة وهي مبادرة بدأت في 27 يونيو لعام 2020 ولا زالت قائمة وتم فحص 1311 مواطنًا وتحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.