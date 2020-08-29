بوتين يؤكد شرعية الانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن اعتراف بلاده بشرعية الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وأضاف بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1" التليفزيونية، أن السلطات البيلاروسية دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، للمشاركة في السيطرة على الاختيار، متسائلا: "لماذا لم يأتوا، لكن لدي كل الأسباب للشك في أن أولئك الذين يشككون، صادقون تماما"، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" السورية.وتابع الرئيس الروسي: "لذلك ننطلق من الافتراض بأن الانتخابات جرت، لقد فعلنا ذلك على الفور، واعترفنا بشرعيتها، وكما تعلمون، هنأت ألكسندر لوكاشينكو على الفوز في هذه الانتخابات، هذا كل شيء".