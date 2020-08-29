السيسي يستنكر «أتربة» على لوحات قطاع البترول: «ده انعكاس دولة.. ميصحش»

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي مشهد «الأتربة» على لوحات استعراضية قدمها الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في أثناء افتتاح عدد من مشروعات الوزارة بالإسكندرية.وقال السيسي، موجها حديثه لوزير البترول: "معلش هنرجع يا طارق لمنظر لوحتين قبل ده، بص يا طارق ملحوظة عامة لينا كلنا، إحنا بنعمل مشروع يبقى شكله جديد وكويس ويشتغل، ثم لا نراعي بعد ذلك أعمال الصيانة التي تحافظ على الشكل الذي نراه".وأضاف الرئيس، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، اليوم السبت: "أنا بتكلم في شكل مش في أمن وسلام، لأن هذا يعكس الدولة بتشتغل إزاي، ومنظر التراب في اللوحة اللي ظاهرة ده كلام بسيط وشكلي، أرجو إن إحنا والشركة المسئولة عن الكلام ده متسيبش المنظر ده يكون فيه تراب، ميصحش إنت بتكسب".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.