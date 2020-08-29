رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:10 ص
الأرصاد
الأرصاد
طباعة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

موضوعات متعلقة

القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

«الصحة»: 20 وفاة و223 إصابة جديدة بكورونا

بعد إهانته لـ سعد الصغير.. مدحت العدل: أعتذر ولن تتكرر

انفراد| كيف حصل الأجير محمد ناصر على الجنسية التركية؟.. «الباز» يجيب

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

الأسترالى موى ينضم إلى شنجهاى سيبج الصينى من برايتون

«كوتس» يشيد برئيس الوزراء اليابانى بسبب استعدادات طوكيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

مصطفى قمر يُحيى ختام مهرجان الصيف الدولى.. الليلة

«سيناء.. سيرة الحب والأدب» أول كتاب توثيقى لأعمال أدباء شبه الجزيرة

قصر الأمير طاز يحتضن العرض المسرحى «عن العشاق»

الشاعر الإماراتى محمد البريكى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»