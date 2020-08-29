الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 37درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 37درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 39درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34