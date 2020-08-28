أحدث ظهور لـ هند صبري على «إنستجرام»

شاركت النجمة هند صبري جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.وظهرت هند صبري على البحر بإطلالة هادئة خطفت بها الأنظار، حيث ظهرت بدون مكياج واعتمدت تسريحة الشعر المبلول.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: "قمر يا هند، أجمل هند في الدنيا".يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.