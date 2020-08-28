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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إحالة سيدة وزوجها للجنايات بتهمة قتل صديقتها وسرقتها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:08 م
إحالة سيدة وزوجها
إحالة سيدة وزوجها
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج بإحالة سيدة وزوجها لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل صديقتها وسرقة مصوغاتها.

وجهت النيابة للمتهمين عفاف.ن، وزوجها جمال.ل، تهمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بتجهيز آلة حادة والتوجه لسرقتها.

وذكر قرار الإحالة أن المجنى عليها هبة.ع كانت صديقة المتهمة الأولى وتعرفت عليها منذ فترة، وكانت المتهمة تتردد عليها دائما بشقتها مستغلة سكنها بمفردها.

وأقرت المتهمة بأنها طلبت من المجنى عليها مبالغ مالية أكثر من مرة لكنها كانت ترفض، مبررة بأنها ليس لديها مصدر دخل، وقبل الواقعة بأيام ترددت طلبت منها مبلغ ١٠ آلاف جنيه لإيجار شقة عقد قديم للسكن فيها ووضحت لها بأن صاحب الشقة التى تسكن فيها هددها بالطرد، لكنها رفضت أيضا.

وأضافت المتهمة: حضر فى ذهنى سرقة أموالها والهروب من المنطقة، وبالفعل قمنا بنقل أغراضنا من المنطقة وبعد يومين ذهبت لزيارتها وانتظرتع زوجى أمام باب الشقة وعندما تأكدت بأنها بمفردها أعطيته اشارة للدخول فضربها بآله حادة لتفقد الوعى، لكن الضربة كانت السبب فى وفاتها ولم نجد أموالا فسرقنا مصوغاتها ولاذا بالفرار.

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