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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفارة المصرية بلبنان تقدم طنين مساعدات طبية لبيروت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:29 م
السفارة المصرية
السفارة المصرية
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قدمت السفارة المصرية في لبنان طنين من المساعدات الطبية إلى مستشفى جمعية "المقاصد الإسلامية" في بيروت، وذلك في إطار حرص مصر على مساندة جهود القطاع الطبي والمستشفيات الرئيسية في لبنان حتى يتسنى لها أن تؤدي دورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وثمّن سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي - في تصريحات صحفية خلال تقديم المساعدات الطبية لمستشفى المقاصد بحضور رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو - الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به المستشفى، سواء على صعيد تقديم الإسعافات ومعالجة حالات الإصابة جراء انفجار ميناء بيروت البحري، أو وباء "كورونا".

وأشار السفير المصري إلى أن المساعدات المقدمة إلى مستشفى المقاصد تشمل مواد ضرورية لأقسام الطوارئ، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وأمراض الأطفال والمضادات الحيوية إلى جانب مستلزمات طبية وقائية للتعامل مع وباء "كورونا" واحتياجات دوائية أساسية.

وأكد أن هناك حرصا مصريا على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة حتى يمكن للبنان أن يتجاوز تداعيات الأزمات الراهنة، وخصوصا محنة انفجار ميناء بيروت البحري.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو، عن تقديره البالغ للدعم والمساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان، وخصوصا مستشفى المقاصد، في ظل الظروف الراهنة شديدة الصعوبة وحاجة لبنان إلى تقديم يد العون.

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