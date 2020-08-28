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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليابانى يعلن استقالته بسبب تدهور حالته الصحية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:18 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
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أعلن رئيس وزراء الياباني شينزو آبي استقالته اليوم الجمعة بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال آبي- في مؤتمر صحفي، حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن حالته الصحية تسوء وإنه يشعر بالإرهاق منذ يوليو الماضي.

وأفاد بأنه فقد الثقة في قدرته على خدمة الشعب الياباني، مضيفًا أنه سيتلقى علاجًا جديدًا ولكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه سيبقى في منصبه وسيواصل مهامه لحين اختيار خلفًا له، غير أنه رفض تسمية من يفضله ليكون خلفًا له.

كما أعرب آبي- خلال المؤتمر الصحفي - عن حزنه حيال عدم تمكنه من تعديل الدستور.

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