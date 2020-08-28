كل ما تريد معرفته عن «مخبأ محمود عزت» (فيديو)

ونرصد في التقرير التالي مواصفات الفيلا التي تم القبض فيها على محمود عزت:

كشف مصدر أمني تفاصيل القبض على القيادي الإخواني الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية داخل فيلا في التجمع الخامس.- مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين.- تم تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا.- صاحب شقة عزت كان مستقرا بها منذ أكثر من عام.- كان مقيما بالفيلا أحد أقارب محمود عزت.- تم تشميع الشقة التي قبض فيها على عزت والتحفظ على الفيلا بالكامل.- الفيلا تقع بالقرب من منازل عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري.وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.