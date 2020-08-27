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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أرملة ياسر عرفات تكشف سبب عزل شقيقها من منصب السفير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:40 م
سها عرفات
سها عرفات
رباب الأهواني
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كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، أن شقيقها السفير جابر الطويل، سفير فلسطين في قبرص، تعرّض لهجوم شرس والتحقيق معه بسبب موقفها من اتفاقية الإمارات وإسرائيل، ومن ثم عزله من منصبه: "هو سفير فوق العادة، جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات، ولم يفتح لهم السفارة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.

وأضافت سها عرفات، في اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مؤيدة لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وذلك سبب الإطاحة بشقيقها من منصب سفير فلسطين لدى قبرص.

وأكدت أرملة أبوعمار، أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى، محمود عباس "أبومازن": "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ".

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