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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وداعش في ريف دير الزور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:48 م
الجيش السوري
الجيش السوري
محمد عمر
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اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، في محاور بريف دير الزور الغربي ضمن البادية السورية، بين قوات الجيش السوري وعناصر من تنظيم داعش، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة بين الجانبين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منطقة الاشتباكات شهدت فقدان الاتصال بمجموعة تابعة للجيش السوري بينهم قيادي، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

وأكد المرصد أن قوات تابعة للجيش السوري كانوا توجهوا إلى منطقة جويف في بادية الميادين، اليوم، من أجل تمشيطها من عناصر تنظيم داعش قبل فقدان الاتصال مع عناصر المجموعة.

وفي سياق ذلك، أرسل الجيش السوري عشرات الآليات العسكرية مدعومة بالعتاد والعناصر؛ للبحث عن المجموعة المفقودة.

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