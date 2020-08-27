موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 بالمحافظات

يستعرض "الدستور"، استمرارًا للخدمات اليومية التي يقدمها للمتابعين والقراء، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي بالقاهرة وباقي المحافظات في جمهورية مصر العربية.ويبحث المسلمون حاليًا في جميع أنحاء العالم عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020، وذلك لحلول يوم عاشوراء 2020، الذي يعتبر من شهر محرم ومن الأيام المميزة التي يستغلها المسلمون في الدعاء والصيام، وورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل يوم عاشوراء 2020 وأجر صيامه.سبب صيام يوم عاشوراء 2020يعلم المسلمون سبب صيام يوم عاشوراء 2020، حيث كان السبب الرئيسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء 2020، هو أن الله سبحانه وتعالى قد نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون.موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظاتويختلف موعد أذان الفجر في القاهرة وباقي المحافظات عن بعضها البعض، لذلك تستمر عمليات البحث على محركات "جوجل" عن موعد أذان الفجر لأداء فريضة الصلاة.1 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في القاهرة الساعة 3:58 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في الإسكندرية الساعة 4:01 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في سوهاج الساعة 4:04 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27-8-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.ويقدم " الدستور" هذه الخدمة المميزة واليومية لتوفير العبء والوقت على المسلمين الباحثين عن مواعيد أذان الفجر لأداء فريضة الصلاة أو الصوم.