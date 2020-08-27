موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27-8-2020
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:35 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة قائمة تضم مواقيت أذان المغرب في جميع أنحاء محافظات مصر، لأداء صلاة المغرب.
القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:24 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
المنصورة
المغرب 6:25 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
طنطا
المغرب 6:26 م
قنا
المغرب 6:15 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:31
وتختلف مواقيت أذان المغرب في القاهرة عن باقي المحافظات بفارق دقائق معدودة، وكان الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ "يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب"، واختلف الفقهاء في تحديد موعد المغرب تحديدًا هل عند اختفاء قرص الشمس أم عند ظهور النجم، وتم الاتفاق على موعد صلاة المغرب عند الإظلام واختفاء قرص الشمس.
وتتميز القاهرة الكبرى بانتشار العديد من المساجد بها حيث سميت بمدينة الألف مئذنة، ويختلف تاريخ تلك المساجد في مختلف العصور وعلى مر الأزمنة، وهناك بعض المساجد التي يرفع بها الأذان ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وفي الشهور الماضية، تم منع الصلاة في المساجد لتجنب الاختلاط في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، ولتخفيف حدة انتشاره على الصعيد المحلي بجمهورية مصر العربية، من خلال الالتزام بقواعد التباعد.
ومنذ أيام صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28-8-2020.
وأكد الدكتور الوزير، في تصريحات له، أن المصاب بكورونا تحرم عليه الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27-8-2020
القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:24 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
المنصورة
المغرب 6:25 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
طنطا
المغرب 6:26 م
قنا
المغرب 6:15 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:31
وتختلف مواقيت أذان المغرب في القاهرة عن باقي المحافظات بفارق دقائق معدودة، وكان الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ "يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب"، واختلف الفقهاء في تحديد موعد المغرب تحديدًا هل عند اختفاء قرص الشمس أم عند ظهور النجم، وتم الاتفاق على موعد صلاة المغرب عند الإظلام واختفاء قرص الشمس.
وتتميز القاهرة الكبرى بانتشار العديد من المساجد بها حيث سميت بمدينة الألف مئذنة، ويختلف تاريخ تلك المساجد في مختلف العصور وعلى مر الأزمنة، وهناك بعض المساجد التي يرفع بها الأذان ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وفي الشهور الماضية، تم منع الصلاة في المساجد لتجنب الاختلاط في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، ولتخفيف حدة انتشاره على الصعيد المحلي بجمهورية مصر العربية، من خلال الالتزام بقواعد التباعد.
ومنذ أيام صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28-8-2020.
وأكد الدكتور الوزير، في تصريحات له، أن المصاب بكورونا تحرم عليه الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.