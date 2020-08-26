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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يقود حملة إزالة تعديات على الطريق الدولي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:44 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
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قاد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، حملة كبيرة لإزالة التعديات على جانبي رافد الطريق الدولي بين البرلس وكفرالشيخ بطول 65 كيلومترًا.

وذكرت المحافظة- في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الإزالات تتم لأول مرة منذ إنشاء الطريق منذ 15 عامًا، ويعتبر أهم شريان في المحافظة؛ لكونه يصل الطريق الزراعي من عند الغربية حتى الطريق الساحلي الدولي بورسعيد الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هذه التعديات بلغت أكثر من 500 حالة، والتهمت حرم الطريق من الجانبين.

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