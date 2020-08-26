محافظ كفرالشيخ يقود حملة إزالة تعديات على الطريق الدولي

قاد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، حملة كبيرة لإزالة التعديات على جانبي رافد الطريق الدولي بين البرلس وكفرالشيخ بطول 65 كيلومترًا.وذكرت المحافظة- في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الإزالات تتم لأول مرة منذ إنشاء الطريق منذ 15 عامًا، ويعتبر أهم شريان في المحافظة؛ لكونه يصل الطريق الزراعي من عند الغربية حتى الطريق الساحلي الدولي بورسعيد الإسكندرية.وأشارت إلى أن هذه التعديات بلغت أكثر من 500 حالة، والتهمت حرم الطريق من الجانبين.