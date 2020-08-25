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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الضرائب»: غرامات وسجن 5 سنوات على أي شركة تصدر فواتير وهمية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:45 م
الضرائب
الضرائب
الشيماء زيدان
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ناقش الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، قضية الفواتير الوهمية وإجراءات مواجهتها، وكيفية تجنبها منعًا للغش التجاري.

وقال "صقر"، خلال مداخلة عبر اللايف فيو مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك شركات يتم إنشاؤها لإصدار فاتورة ولا تبيع سلعة أو خدمة والهدف التهرب من الضرائب، موضحا أن الشركات التى تعمل في الفواتير الوهمية غير مثبتة.

وأشار إلى أنه إذا عثر على أي شركة تصدر فواتير وهمية تفرض عليها غرامات وسجن يصل إلى 5 سنوات، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية تقضي على نظيرتها الوهمية.

وتابع: طبقنا تجربة الفاتورة الإلكترونية منذ يونيو الماضي، كما أن هناك لجنة في الضرائب تتبع الشركات الوهمية، خاصة أن ظاهرة الشركات التى تعمل فيها تزايدت في الفترة الأخيرة.

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