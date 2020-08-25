الجيش المالى يعلن مقتل وإصابة 9 جنود فى انفجار عبوة ناسفة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:59 م
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أعلن الجيش المالي مقتل أربعة من جنوده وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وقال الجيش، في بيان بثته الإذاعة المالية الثلاثاء، إن الحادث وقع خلال اصطدام سيارة تابعة للجيش بعبوة ناسفة على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من باندياجارا في منطقة موبتي شمال البلاد، مضيفًا أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة.
وتعاني جمهورية مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الحركات الإرهابية المسلحة في وسط وشمال البلاد.
وقال الجيش، في بيان بثته الإذاعة المالية الثلاثاء، إن الحادث وقع خلال اصطدام سيارة تابعة للجيش بعبوة ناسفة على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من باندياجارا في منطقة موبتي شمال البلاد، مضيفًا أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة.
وتعاني جمهورية مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الحركات الإرهابية المسلحة في وسط وشمال البلاد.