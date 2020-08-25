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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:25 م
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شهدت الساعات القليلة المقبلة، ارتباط اسم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالبقاء في صفوف المارد الأحمر الموسم المقبل.
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