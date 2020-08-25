حبس تشكيل عصابي يسرق المارة في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام.تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذا بالفرار.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجلين خطر.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت ارتكاب الواقعة، وأنهما قاما بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.