ألمانيا: تركيا واليونان حلفاؤنا وعليهم حل الخلافات

أعلن وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، عن أنه لا يمكن التوصل إلى حلول في قضايا شرق البحر المتوسط إلا على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق.وأضاف هايكو ماس، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: "تركيا واليونان حلفاؤنا في حلف الناتو وعليهم حل الخلافات".وكان ماس قد أوضح أمس الإثنين، أن ألمانيا تعتزم مناقشة نزاع الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في أثينا وأنقرة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري للحكومة، أن ألمانيا تأسف لقرار تركيا تمديد أنشطة سفينة تنقيب.وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح أوروتش رئيس ترافقها سفن حربية، للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة يطالب البلدان بالسيادة عليها.وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الفترة الماضية، تركيا واليونان لفتح حوار مباشر بين بعضهما البعض لخفض تصعيد نزاع في مجال الطاقة في شرق المتوسط.