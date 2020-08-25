وزير خارجية اليونان: لا تفاوض مع الأتراك تحت أي ضغط عسكري

قال نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، اليوم الثلاثاء، إن اليونان لا يمكن أن تتفاوض مع الأتراك تحت أي ضغط عسكري، بحسب مانقلته "العربية عاجل".وأشاد وزير خارجية اليونان، بوقوف فرنسا مع أثينا في مواجهة الأزمة مع تركيا.وأضاف: "استمرار الانتهاكات لا ينتج عنه أمر واقع أو أي أثر قانوني، ويؤكد من جديد دور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة، وافتقارها للحجج، ومن الواضح أنه لا اليونان ولا جمهورية قبرص هما من تسبب في هذا التصعيد، لكن هذا لا يعني أننا ننظر بشكل سلبي، فنحن نتخذ وسنواصل اتخاذ مبادرات لتفادي خلق الأمر الواقع".