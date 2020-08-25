رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 40 طن أرز تموينى به «سوس».. ضبط 1170 قضية تموينية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:18 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة، بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، وبحوزته 40،220 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وغير صالح للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1،900 طن- مصنعات لحوم، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة لقيامه بالتصرف فى 6،500 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% قدرت بحوالى 35425 جنيه من خلال بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى بمحافظة القاهرة، وبحوزته 4475 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل "كريمات، شامبو، صابون" مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية والتى تشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 14540 قطعة غيار سيارات "فيوزات، لمبة فانوس، بوجيهات" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

موضوعات متعلقة

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

3 وصفات منزلية سريعة للقضاء على حب الشباب

حالة الطقس.. تعرف علي درجات الحرارة اليوم

6 علاجات بارزة لكورونا حتى الآن.. تعرف عليها

المتحف البريطاني يزيل تمثالًا بسبب «العبودية»

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

إيناس عبدالدايم تبحث خطة تطوير قصر ثقافة الطور

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة