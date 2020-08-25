أبرزها 40 طن أرز تموينى به «سوس».. ضبط 1170 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة، بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، وبحوزته 40،220 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وغير صالح للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية.ونجحت الجهود في ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1،900 طن- مصنعات لحوم، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة لقيامه بالتصرف فى 6،500 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% قدرت بحوالى 35425 جنيه من خلال بيعها بالسوق السوداء.وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى بمحافظة القاهرة، وبحوزته 4475 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل "كريمات، شامبو، صابون" مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية والتى تشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة.وتمكنت الجهود من ضبط مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 14540 قطعة غيار سيارات "فيوزات، لمبة فانوس، بوجيهات" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.