مصرع 2 من الفصائل الموالية لأنقرة في انفجار لغم بريف حلب

لقي اثنين من العناصر المسلحة الموالية لأنقرة مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم بهما، أثناء دخولهما لحقل ألغام على محور الأتارب بريف حلب الغربي.وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن أمس الإثنين، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، نتيجة وقوعهم في حقل ألغام متقدم للفصائل، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.وشهدت منطقة خفض التصعيد منذ أمس هدوء حذر ونسبي، تخلله استهدافات متبادلة بين قوات الجيش السورى من جانب، والفصائل والمجموعات المسلحة من جانب آخر، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.