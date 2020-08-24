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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتوجيهات السيسى.. مصر تواصل إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:17 م
مساعدات إلى لبنان
مساعدات إلى لبنان
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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية، متجهتان إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة، فى تاسع رحلات الجسر الجوى محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصرى وجمعية البر والتقوى، لتقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية.

يأتي هذا استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى واللبنانى الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.

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