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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دينا الشربينى تتصدر «تويتر» بعد طرح «أماكن السهر» (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:57 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
ريم محمود
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تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد طرح فيديو كليب أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب.

وتداول نشطاء عبر موقع التدوينات فيديو كليب الأغنية، وعبروا عن إعجابهم بالأغنية وأماكن تصوير الفيديو كليب، والظهور الخاص لدينا مع عمرو دياب في مشاهد الكليب.

وكتب "محمود" أحد المغردين: "دينا الشربيني أثبتت فعلا أن الست تقدر تخلي الراجل ف عالم تاني".

وقالت الفنانة إنجي علاء في تغريدة: "فعلا برافو أوي على عمرو دياب متعنا بأغانيه سنين طويلة ولسه بيمتعنا حقيقي أسطورة ودينا الشربيني قمر ولذيذة وهم الاتنين يجننوا".

وتابعت: "روحهم حلوة والأغنية حلوة وكل حاجة حلوة، واختتمت التغريدة بكوبليه من الأغنية: على البحر إن مشي الموج يهدى يختشي".

وأضاف "أحمد" مغرد آخر: "اللى عملاه دينا الشربينى فى ⁧‫عمرو دياب ‬⁩دا مش طبيعي، أنا أول مرة أشوفه مبسوط قوى كدا، ‏الستات اللى فاهمه وبتقدر بتريح كتير".

وحقّق الكليب الرسمي لأغنية "أماكن السهر" نجاحا في الدقائق الأولى من نشره، وتخطى 400 ألف مشاهدة، وتم تصوير المشاهد فى الساحل الشمالى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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