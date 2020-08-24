مصطفى محمد: «أنا لعبت فترة والحظ مكانش معايا»

قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن المهاجم عليه أن يقدم أداءً أفضل فى الملعب بينما إحرازه للأهداف أمر توفيقى من عند الله سبحانه وتعالى، وتابع: "أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا.. والأهداف دى توفيق من عند ربنا".وأضاف "محمد "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه لم يلتفت إلى الذين ينتقدونه على عدم إحرازه للأهداف، مشددًا على أن المهاجم من دوره أن يصنعًا فرص أيضًا للآخرين فى الفريق، وليس شرطًا أن يكون قاصرًا دوره على تسجيل الأهداف.وتابع: "بحذف كل مواقع التواصل الاجتماعى بتعتى من على الموبايل قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم بسترجعهم، ومش ببص على الانتقادات".وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن هجوم البعض عليه، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، قال محمد مصطفى مداعبًا "الإبراشى": "إيه ده أنا كنت بتهاجم.. والله ما أعرف".