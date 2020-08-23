«التخطيط»: 832 مليون جنيه لخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية بالدلتا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ مشروعًا قوميًا لربط الطرق وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل بمنتجاتها بمحافظات الدلتا، لافتة إلى أن المشروع الأولى تشمل إنشاء طريق بين غرب محافظة كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى بتكلفة 832 مليون جنيه.وأشارت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها إلى أن حجم المخصصات التى رصدتها الحكومة لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 130 مليون جنيه، تم صرف 35 مليون جنيه منها بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 27%.وأوضحت أن المشروع بدأ تنفيذه ميدانيًا مطلع عام 2016 ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ منتصف العام المقبل 2021، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.