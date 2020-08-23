«الأوقاف» توضح المناهج المدروسة لخلق عالم دين مستنير

كشف الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الجهود في مجال الدعوة وتدريب وتأهيل الأئمة وآخر ما تم تطويره في المنظومة الدعوية بالوزارة.وقال "فهمي" في مستهل لقائه مع الإعلامية "سارة حازم" ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالأئمة والفكر والوعي والتثقيف والجهود المقامة للوصول لهذا الهدف"، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تبذل جهدًا كبيرًا وملموسًا في مجال التأهيل والتدريب وخلق عالم دين مستنير وواع يستطيع مواجهة تحديات العصر.وتابع: "نعطي الإمام حديث التعيين دورة تدريبية مكثفة يدرس خلالها مناهج تفتح له الآفاق وتيسر له سبل التفريق بين المفاهيم المغلوطة المنحرفة عن المفاهيم الصحيحة المعتدلة والوسطية الأزهرية"، مشيرًا إلى أن من ضمن المناهج المدروسة "المفهوم الصحيح للجهاد، ومفهوم التكفير، ومفهوم المواطنة، وفهم السنة النبوية بشكل صحيح".