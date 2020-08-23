«ميجان وهارى».. قريبا في برنامج تلفزيوني

دائمًا ما يثير الزوجان "ميجان وهارى" الجدل، خاصة بعد حالة التوتر التى شهدها القصر الملكي البريطاني عقب قرار انفصال الأمير هاري عن القصر الملكي، والعيش مع زوجته في كاليفورنيا.ويخطط الزوجان لتقديم برنامج تلفزيوني، يأخذ موقفا سياسيا، ويهتم بالقضايا النسوية، وقضايا المساواة العرقية، وذلك وفقًا للخبر المنشور بموقع "ديلي ميل" البريطاني.أوضح التقرير، أن البرنامج يركز على الأشخاص العاديين، حيث تم عرضه على عدد من المديرين التنفيذيين في التلفزيون الأمريكي.وأخبر أحد المطلعين لصحيفة "ديلى ميل" أن الهدف من العرض تمكين المرأة ومعالجة قضية عدم المساواة العرقية، مضيفا أنه على الرغم من ظهور دوق ودوقة ساسكس في العرض، إلا أن المشروع لن يتعلق بهما بشكل كبير، ولكن يساهمون في إنتاج البرنامج.وتم بالفعل عقد اجتماعات مع رؤساء التلفزيون مثل بوني هامر، رئيسة استوديوهات المحتوى في "NBC Universal"، التي تعرفها ميجان من خلال برنامج "Suits".ويتضمن البرنامج أيضا مزيدًا من الأفلام الوثائقية حول قضايا مثل تغير المناخ والصحة العقلية، وهو موضوع قريب بشكل خاص من قلب هاري، وشارك الزوجان الملكيان أيضًا في حدث خيري للعودة إلى المدرسة في لوس أنجلوس حيث يواصلان الاستقرار في نمط حياتهما الأمريكي الجديد.