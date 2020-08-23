حنان مطاوع تشارك جمهورها صورها في المصيف

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".وظهرت حنان في الصور أمام حمام السباحة، خلال قضاء عطلتها الصيفية، وعلقت "وقت الراحة".انتهت حنان مطاوع من تصوير مشاهدها في حكاية "أمل حياتي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.