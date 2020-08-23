6 أخطاء تقلل العمر الافتراضي للسيارة

1- تجاهل تحذير الأعطال

2- إهمال تغيير الزيوت

3- إهمال الإطارات

4- تجاهل مواعيد الصيانة

5- تجاهل تنظيف السيارة

6- القيادة العنيفة

يمكن أن تسبب أخطاء اعتيادية في تقليل العمر الافتراضي لسيارتك بصورة كبيرة غير متوقعة.و أن ارتكاب تلك الأخطاء يمكنه أن يوقعك في مشكلة خطيرة ويوقف سيارتك بصورة مفاجئة، والابتعاد عنها يمكن أن يبعدك عن دفع تكاليف باهظة على صيانة سيارتك.يسبب تجاهل تحذير الأعطال وفحص المحرك إلى الوقوع في أعطال خطيرة في محرك السيارة، وبالتالي ترتفع تكلفة الإصلاح.عدم تغيير السوائل والفلاتر وعدم فحص مستويات السوائل بانتظام، وعدم التأكد من وجود تسريبات بها، قد يتسبب في تقليل عمر السيارة الافتراضي.يجب فحص إطارات السيارة بشكل متكرر للتأكد من صلاحياتها، ومع مرور الوقت وإهمال صيانتها واستبدالها في الوقت المناسب قد يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة وتعرض حياتك للخطر.العديد من قطع غيار السيارات ومكوناتها تتآكل أو تتضرر بمرور الوقت.يجب صيانة السيارات بشكل دوري، حيث أن ذلك يسهم في الحفاظ على عمر السيارة، كما يساعد في تجنب إصلاحات أكثر تكلفة.يتسبب تركك للسيارة متسخة فترات طويلة من دون تنظيف يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية والأوساخ الضارة عليها.ويزيد هذا من احتمال تعرض جسم السيارة للصدأ، كما أن اتساخ السيارة قد يتسبب في حجب الرؤية وتعرض قائدها للخطر.القيادة العنيفة قد تتسبب في تعريض سيارتك لمشكلات كبرى.ينصح بالقيادة الاقتصادية التي تساهم في توفير استهلاك الوقود، وتجنب القيادة العدوانية، التي تتضمن البداية السريعة والتوقف المفاجئ.