مصرع 7 مدنيين في انفجار بوسط أفغانستان

لقى 7 مدنيين على الأقل، مصرعهم اليوم الأحد جراء انفجار لغم بإقليم "غازني" بوسط أفغانستان.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن الانفجار وقع صباحا بعد أن اصطدمت سيارة مدنية باللغم على جانب الطريق، موضحة أن ثلاث سيدات وطفلين من بين القتلى.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.